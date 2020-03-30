В Сумской области врачей областного дома ребенка на работу будет доставлять "футбольный" транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Ассоциация футбола Сумской области (АФСО) поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.
Так, отныне автомобиль АФСО будет доставлять врачей и медработников в Сумской областной специализированный дом ребенка. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи главы ассоциации футбола области Андрея Прохоровича с представителем управления здравоохранения областной администрации.
В ассоциации напомнили, что инициативу УАФ по поддержке ветеранов футбола поддержали также в Черниговской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областных ассоциаций областных ассоциациях, а также в Ассоциации ветеранов футбола Украины и в Ассоциации футбола АР Крым.
Как писал УНН, УАФ инициировал передачу своих автомобилей во всех регионах Украины на нужды врачей.
Также напомним, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ приняли решение об отказе от части своих зарплат. Соответствующие средства направят на борьбу с коронавирусом.