Коронавірус: до проекту "футбольної" підтримки ветеранів спорту та лікарів долучилися вже понад десять регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У тій складній ситуації, що утворилася в країні у зв'язку з поширенням вірусу COVID-19, Українська асоціація футболу виступила з ініціативою щодо допомоги медичним працівникам в їхній роботі, а також забезпечення всім необхідним ветеранів футболу. На цю ініціативу відгукнулися вже десять регіональних асоціації, а також інші футбольні структури. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
Мова про регіональні футбольні асоціації Чернігівської, Закарпатської, Одеської, Дніпропетровської, Житомирської, Кримської, Херсонської, Сумської, Кіровоградської, Хмельницької, Тернопільської областей. Також до проекту приєдналася Асоціація ветеранів футболу України.
У більшості перерахованих областях футбольними асоціаціями створені спеціальні координаційні штаби. В рамках свої роботи, вони забезпечують доставку продуктів та ліків ветеранам спорту. Мова про людей пенсійного віку, що перебувають у зоні підвищеного ризику, у разі зараження коронавірусом, а тому мають перебувати вдома та максимально уникати відвідин магазинів.
Також, регіональні асоціації домовилися з різними лікарнями (у своїх містах) про організацію транспортування медиків на роботу.
Як писав УНН, на Сумщині "футбольний" транспорт доставляє на роботу лікарів обласного будинку дитини.
А на Чернігівщині — медиків Чернігівської обласної лікарні.
Нагадаємо, тренери українського футболу і співробітники УАФ прийняли рішення про відмову від частини своїх зарплат. Відповідні кошти направлять на боротьбу з коронавірусом.