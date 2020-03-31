Коронавірус: до проекту "футбольної" підтримки ветеранів спорту та лікарів долучилися вже понад десять регіонів

КИЇВ. 31 березня. УНН. У тій складній ситуації, що утворилася в країні у зв'язку з поширенням вірусу COVID-19, Українська асоціація футболу виступила з ініціативою щодо допомоги медичним працівникам в їхній роботі, а також забезпечення всім необхідним ветеранів футболу. На цю ініціативу відгукнулися вже десять регіональних асоціації, а також інші футбольні структури. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.