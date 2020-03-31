Коронавирус: к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В той сложной ситуации, которая образовалась в стране в связи с распространением вируса COVID-19, Украинская ассоциация футбола выступила с инициативой помощи медицинским работникам в их работе, а также обеспечения всем необходимым ветеранов футбола. На эту инициативу откликнулись уже десять региональных ассоциации, а также другие футбольные структуры. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
Речь о региональных футбольных ассоциациях Черниговской, Закарпатской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Крымской, Херсонской, Сумской, Кировоградской, Хмельницкой, Тернопольской областей. Также к проекту присоединилась Ассоциация ветеранов футбола Украины.
В большинстве перечисленных областях футбольными ассоциациями созданы специальные координационные штабы. В рамках своей работы, они обеспечивают доставку продуктов и лекарств ветеранам спорта. Речь о людях пенсионного возраста, находящихся в зоне повышенного риска, в случае заражения коронавирусом, а потому должны находиться дома и максимально избегать посещения магазинов.
Также, региональные ассоциации договорились с различными больницами (в своих городах) об организации транспортировки медиков на работу.
Как писал УНН, в Сумской области "футбольный" транспорт доставляет на работу врачей областного дома ребенка.
А в Черниговской области - медиков Черниговской областной больницы.
Напомним, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ приняли решение об отказе от части своих зарплат. Соответствующие средства направят на борьбу с коронавирусом.