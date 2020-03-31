Коронавирус: к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов

КИЕВ. 31 марта. УНН. В той сложной ситуации, которая образовалась в стране в связи с распространением вируса COVID-19, Украинская ассоциация футбола выступила с инициативой помощи медицинским работникам в их работе, а также обеспечения всем необходимым ветеранов футбола. На эту инициативу откликнулись уже десять региональных ассоциации, а также другие футбольные структуры. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.