Ветеран АТО о ситуации на фронте: боевых офицеров заставили "надзирать" за солдатами, и это - "дикость"

“Эти комиссии остаются в подразделениях, и им вменяется в обязанность контролировать неукоснительное соблюдение всего, о чем мы говорили (режим прекращения огня — ред.). И наказывать любое нарушение этого режима. Эти комиссии в большинстве состоят из офицеров, имеющих боевой опыт. Но у них есть приказ — соблюдать, контролировать и наказывать за невыполнение”, — рассказал Бабич.

Создание подобных комиссий является показателем недоверия к собственной армии, и демотиватором для военных, поясняет ветеран АТО.

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“Это огромная демотивация как для контролируемых подразделений, так и для контроллеров, которых в армии уже прозвали „надзирателями“. Это очень большая дикость. Для того чтобы прекратить стрелять, условно, в той же бригаде достаточно приказа комбрига”, — сказал Бабич.

Напомним, ранее о том, как “надзирателей” встретили солдаты на передовой рассказал ветеран войны на Донбассе Олег Болдырев.

Отметим, что в условиях соблюдения “режима тишины” был также прописан запрет на открытие ответного огня без приказа ВСУ.

Позже этот пункт “запретов” из сообщения Минобороны в Facebook исчез, точнее был “исправлен”. А главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак публично заверял в готовности украинской армии дать, при необходимости, отпор боевикам.

Впрочем, слова Хомчака военный назвали лукавством.

“Как например солдаты со стрелковым оружием на ВОПе смогут дать отпор минометному обстрелу — если у них не будет разведки, не будет БПЛА, не будет времени получить „разрешение“ согласно подписанной бумажке, нечем будет в конце концов? Как, если у них не будет шанса узнать о намерениях врага? От этого бреда кровь из ушей”, — отметил по этому поводу ветерана АТО Валерий Прозапас.

Напомним также, по словам украинских военных, что находятся сейчас в зоне ООС, с нашей стороны “отводится тяжелое вооружение, в то время, как боевики продолжают наступать”.