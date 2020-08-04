Ветеран АТО про ситуацію на фронті: бойових офіцерів змусили "наглядати" за солдатами, і це - "дикість"

"Ці комісії залишаються в підрозділах, і їм ставиться в обов'язок контролювати неухильне дотримання всього, про що ми говорили (режим припинення вогню - ред.). І карати будь-яке порушення цього режиму. Ці комісії в більшості складаються з офіцерів, що мають бойовий досвід. Але у них є наказ - дотримуватися, контролювати і карати за невиконання", - розповів Бабич.

Створення подібних комісій є показником недовіри до власної армії, і демотиватором для військових, пояснює ветеран АТО.

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"Це величезна демотивация як для контрольованих підрозділів, так і для контролерів, яких в армії вже прозвали "наглядачами". Це дуже велика дикість. Для того, щоб припинити стріляти, умовно, в тій же бригаді досить наказу комбрига", - сказав Бабич.

Нагадаємо, раніше про те, як "наглядачів" зустріли солдати на передовій розповів ветеран війни на Донбасі Олег Болдирєв.

Відзначимо, що в умовах дотримання "режиму тиші" була також прописана заборона на відкриття вогню у відповідь без наказу ЗСУ.

Пізніше цей пункт "заборон" з повідомлення Міноборони в Facebook зник, точніше був "виправлений". А головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак публічно запевняв в готовності української армії дати, при необхідності, відсіч бойовикам.

Втім, слова Хомчака військовий назвали лукавством.

"Як наприклад солдати зі стрілецькою зброєю на ВОПі зможуть дати відсіч мінометного обстрілу - якщо у них не буде розвідки, не буде БПЛА, не буде часу отримати "дозвіл", згідно підписаного папірця, не буде чим врешті-решт? Як, якщо у них не буде шансу дізнатися про наміри ворога? Від цієї маячні кров з вух", - зазначив з цього приводу ветеран АТО Валерій Прозапас.

Нагадаємо також, за словами українських військових, що перебувають зараз в зоні ООС, з нашого боку "відводиться важке озброєння, в той час, як бойовики продовжують наступати".