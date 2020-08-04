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Ветеран АТО про ситуацію на фронті: бойових офіцерів змусили "наглядати" за солдатами, і це - "дикість"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У зоні ООС бойових офіцерів перетворили на "наглядачів", шляхом створення спеціальних комісій, покликаних контролювати солдатів і виконання ними заборон на використання БПЛА, здійснення розвідки та ведення снайперського вогню. Про це розповів ветеран АТО Гліб Бабич, який днями повернувся із зони ООС, знявши відеорепортаж,
передає УНН.

"Ці комісії залишаються в підрозділах, і їм ставиться в обов'язок контролювати неухильне дотримання всього, про що ми говорили (режим припинення вогню - ред.). І карати будь-яке порушення цього режиму. Ці комісії в більшості складаються з офіцерів, що мають бойовий досвід. Але у них є наказ - дотримуватися, контролювати і карати за невиконання", - розповів Бабич.

Створення подібних комісій є показником недовіри до власної армії, і демотиватором для військових, пояснює ветеран АТО.

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"Це величезна демотивация як для контрольованих підрозділів, так і для контролерів, яких в армії вже прозвали "наглядачами". Це дуже велика дикість. Для того, щоб припинити стріляти, умовно, в тій же бригаді досить наказу комбрига", - сказав Бабич.

Нагадаємо, раніше про те, як "наглядачів" зустріли солдати на передовій розповів ветеран війни на Донбасі Олег Болдирєв.

Відзначимо, що в умовах дотримання "режиму тиші" була також прописана заборона на відкриття вогню у відповідь без наказу ЗСУ.

Пізніше цей пункт "заборон" з повідомлення Міноборони в Facebook зник, точніше був "виправлений". А головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак публічно запевняв в готовності української армії дати, при необхідності, відсіч бойовикам.

Втім, слова Хомчака військовий назвали лукавством.

"Як наприклад солдати зі стрілецькою зброєю на ВОПі зможуть дати відсіч мінометного обстрілу - якщо у них не буде розвідки, не буде БПЛА, не буде часу отримати "дозвіл", згідно підписаного папірця, не буде чим врешті-решт? Як, якщо у них не буде шансу дізнатися про наміри ворога? Від цієї маячні кров з вух", - зазначив з цього приводу ветеран АТО Валерій Прозапас.

Нагадаємо також, за словами українських військових, що перебувають зараз в зоні ООС, з нашого боку "відводиться важке озброєння, в той час, як бойовики продовжують наступати".

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