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Ветеран войны на Донбассе рассказал, как военные встречали "надсмотрщиков" объявленного перемирья

Киев  •  УНН

 • 39516 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня, 27 июля, на Донбассе начал действовать новый полный режим перемирия. А в расположения батальонов и бригад, воюющих на линии фронта, прибыли "контролирующие". Об этом написал в своем Facebook ветеран войны на Донбассе Олег Болдырев, известный под позывным Мартин Брест, передает УНН.

"Их задача - присматривать за соблюдением всем известных наказов. Их реально много, контролировать намерены до ВОПа включительно.

Среди боевых офицеров эти контролёры тут же получили прозвище "надсмотрщики". Я думаю, что оно останется в истории. Если останется сама история", - написал ветеран.

Также он сообщил о том, что одновременно с прибытием "контролеров" кое-где был начат процесс "забирания с опорников и позиций тяжелого пехотного вооружения: СПГ и тп".

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При этом, по словам Болдырева, настрой у военных по-прежнему остается боевой.

"Основная мысль военных такая: "Будуть сєпари бикувать - получать ....". И это мне нравится больше всего во всей этой истории", - резюмировал военный.

В обед уже стало известно, о том, что боевики несколько раз нарушали перемирье.

А в Кремле заявили, что Россия не может выступать гарантом соблюдения перемирия на Донбассе.

Напомним, военных лишили права на разведку, запретили использовать дроны, а снайперы больше не смогут прикрывать наши позиции. Таковы условия договоренностей, достигнутых ТКГ в Минске. Некоторые эксперты уже окрестили их "капитуляцией". 

Украинские Национальные Новости

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