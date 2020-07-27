В Кремле заявили, что Россия не может выступать гарантом соблюдения перемирия на Донбассе

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101759 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111034 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115905 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148713 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115990 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140466 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103991 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102795 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105065 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102276 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кремле заявили, что Россия не может выступать гарантом соблюдения перемирия на Донбассе

В Кремле заявили, что Россия не может выступать гарантом соблюдения перемирия на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 14947 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как "не является участником конфликта". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"На уровне "нормандского формата" (закрепить эту договоренность) - это одно дело, а любые гарантии со стороны России, в данном случае... не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины", - сказал Песков.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Как сообщалось в УНН, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Однако сегодня в ООС сообщили, что несмотря на "режим тишины", боевики совершили два обстрела.

Украинские Национальные Новости

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