У Кремлі заявили, що Росія не може виступати гарантом дотримання перемир'я на Донбасі

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Росія не може виступати в якості гаранта за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі, так як "не є учасником конфлікту". Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"На рівні "нормандського формату" (закріпити цю домовленість) - це одна справа, а будь-які гарантії з боку Росії, в даному випадку... не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасником конфлікту на південному сході України", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Як повідомлялося в УНН, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об'єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Однак сьогодні у ООС повідомили, що попри "режим тиші", бойовики здійснили два обстріли.

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