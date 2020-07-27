У Кремлі заявили, що Росія не може виступати гарантом дотримання перемир'я на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Росія не може виступати в якості гаранта за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі, так як "не є учасником конфлікту". Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"На рівні "нормандського формату" (закріпити цю домовленість) - це одна справа, а будь-які гарантії з боку Росії, в даному випадку... не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасником конфлікту на південному сході України", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.
Як повідомлялося в УНН, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об'єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.
Однак сьогодні у ООС повідомили, що попри "режим тиші", бойовики здійснили два обстріли.