Попри "режим тиші", бойовики здійснили два обстріли – командувач ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Російсько-окупаційні війська на Донбасі, попри домовленість про припинення вогню, від початку доби здійснили два обстріли. Про це сказав під час брифінгу щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, передає УНН.
"Ситуація на лінії розмежування стабільно-контрольована. На жаль, з боку противника 00:20-00:45 був обстріл підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат з боку ОС нема", - заявив командувач.
З його слів, той обстріл загрозу життю і здоров’ю особовому складу не становив.
І десь близько 09:00 в смузі відповідальності 79-ї бригади за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив 3 постріли", - сказав Кравченко.
Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.