Ветеран війни на Донбасі розповів, як військові зустрічали "наглядачів" оголошеного перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Сьогодні, 27 липня, на Донбасі почав діяти новий повний режим перемир'я. А у розташування батальйонів і бригад, які воюють на лінії фронту, прибули "контролюючі". Про це написав у своєму Facebook ветеран війни на Донбасі Олег Болдирєв, відомий під позивним Мартін Брест, передає УНН.
"Їхнє завдання - наглядати за дотриманням всім відомих наказів. Їх реально багато, контролювати планують до ВОПа включно.
Серед бойових офіцерів ці контролери тут же отримали прізвисько "наглядачі". Я думаю, що воно залишиться в історії. Якщо залишиться сама історія", - написав ветеран.
Також він повідомив про те, що одночасно з прибуттям "контролерів" подекуди було розпочато процес "забирання з опорників і позицій важкого піхотного озброєння: СПГ і тп".
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При цьому, за словами Болдирєва, настрій у військових і раніше залишається бойовим.
"Основна думка військових така: "Будуть сєпари бикувать - получать.... ". І це мені подобається найбільше в усій цій історії", - резюмував військовий.
В обід вже стало відомо, про те, що бойовики кілька разів порушували перемир'я.
А у Кремлі заявили, що Росія не може виступати гарантом дотримання перемир'я на Донбасі.
Нагадаємо, військових позбавили права на розвідку, заборонили використовувати дрони, а снайпери більше не зможуть прикривати наші позиції. Такі умови домовленостей, досягнутих ТКГ в Мінську. Деякі експерти вже охрестили їх "капітуляцією".