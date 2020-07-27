Кадровая реформа Хомчака приведет к увольнению командующих с боевым опытом - прогноз

По его словам такая кадровая реформа ВСУ приведет к многочисленному сокращению ракетных войск, а командующих с их идеями развития и боевым опытом просто уволят.

Кроме того, "статус начальника артиллерии будет искусственно занижен - последние не будут участвовать в принятии важных решений", прогнозирует Жирохов.

Но самое страшное - на низовом уровне, предупреждает военный историк.

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"Идею об уменьшении количества орудий в батарее озвучил сам начальник Генштаба. При этом для публики он сделал умное лицо и сказал, что в случае чего орудия вернем в действие, а расчеты наберем из резервистов. Для военных это очевидное очковтирательство", - добавляет он.

Если такая "оптимизация" армии будет воплощена в жизнь это означает, что генералы "расписались" в своей некомпетентности и нежелании заниматься реальным военным строительством на седьмом году войны.

"Ведь очевидно, что нужны конкретные шаги, которые позволили бы закрыть некомплект личного состава. И в тех же артиллерийских частях, которые проявили себя во время войны на Донбассе как крайне эффективное средство борьбы с противником, это вполне возможно. Их не так уж много. Но для этого должны быть расставлены приоритеты. Или они уже расставлены, но не украинским народом?..", - задается вопросом эксперт.

Напомним "кадровую реформу" Хомчак анонсировал апеллируя к численности армии в размере 250 тыс. военных, которая определена законом.

Якобы, больше не должно быть. Однако эксперты предъявляют Хомчаку, что во-первых, он обращается к закону 5-летней давности, а во-вторых, уже сейчас в армии некомплект в среднем по стране составляет 60%.

Также напомним, во время "несокращения" армии в подразделениях на треть сократят артиллерию и танки: поставят на хранение.