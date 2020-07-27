Кадрова реформа Хомчака призведе до звільнення командувачів із бойовим досвідом - прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Військові експерти продовжують критикувати так звану "кадрову реформу" головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, яка передбачає оптимізацію штатної чисельності військових. Зокрема, попереджають про негативні наслідки, особливо, на низовому рівні армії. Про це у своєму блозі написав військовий експерт, історик Михайло Жирохов, передає УНН.
За його словами така кадрова реформа ЗСУ призведе до численного скорочення ракетних військ, а командувачів з їх ідеями розвитку і бойовим досвідом просто звільнять.
Крім того, "статус начальника артилерії буде штучно занижено - останні не братимуть участі у прийнятті важливих рішень", прогнозує Жирохов.
Але найстрашніше – на низовому рівні, попереджає військовий історик.
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"Ідею про зменшення кількості знарядь в батареї озвучив сам начальник Генштабу. При цьому для публіки він зробив розумне обличчя і сказав, що в разі чого знаряддя повернемо в дію, а розрахунки наберемо з резервістів. Для військових це очевидне окозамилювання", - додає він.
Якщо така "оптимізація" армії буде втілена у життя це означатиме, що генерали "розписалися" у своїй некомпетентності і небажанні займатися реальним військовим будівництвом на сьомому році війни.
"Адже очевидно, що потрібні конкретні кроки, які дозволили б закрити некомплект особового складу. І в тих же артилерійських частинах, які проявили себе під час війни на Донбасі як вкрай ефективний засіб боротьби з противником, це цілком можливо. Їх не так вже багато. Але для цього повинні бути розставлені пріоритети. Чи вони вже розставлені, але не українським народом?..", - задається питанням експерт.
Нагадаємо "кадрову реформу" Хомчак анонсував апелюючи до чисельності армії у розмірі 250 тис. військових, що визначена законом.
Нібито, більше не повинно бути. Проте експерти закидають Хомчаку, що по-перше, він звертається до закону 5-річної давнини, а по-друге, вже зараз в армії некомплект в середньому по країні становить 60%.
Також нагадаємо, під час "нескорочення" армії у підрозділах на третину скоротять артилерію і танки: поставлять на зберігання.