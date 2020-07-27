Кадрова реформа Хомчака призведе до звільнення командувачів із бойовим досвідом - прогноз

За його словами така кадрова реформа ЗСУ призведе до численного скорочення ракетних військ, а командувачів з їх ідеями розвитку і бойовим досвідом просто звільнять.

Крім того, "статус начальника артилерії буде штучно занижено - останні не братимуть участі у прийнятті важливих рішень", прогнозує Жирохов.

Але найстрашніше – на низовому рівні, попереджає військовий історик.

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"Ідею про зменшення кількості знарядь в батареї озвучив сам начальник Генштабу. При цьому для публіки він зробив розумне обличчя і сказав, що в разі чого знаряддя повернемо в дію, а розрахунки наберемо з резервістів. Для військових це очевидне окозамилювання", - додає він.

Якщо така "оптимізація" армії буде втілена у життя це означатиме, що генерали "розписалися" у своїй некомпетентності і небажанні займатися реальним військовим будівництвом на сьомому році війни.

"Адже очевидно, що потрібні конкретні кроки, які дозволили б закрити некомплект особового складу. І в тих же артилерійських частинах, які проявили себе під час війни на Донбасі як вкрай ефективний засіб боротьби з противником, це цілком можливо. Їх не так вже багато. Але для цього повинні бути розставлені пріоритети. Чи вони вже розставлені, але не українським народом?..", - задається питанням експерт.

Нагадаємо "кадрову реформу" Хомчак анонсував апелюючи до чисельності армії у розмірі 250 тис. військових, що визначена законом.

Нібито, більше не повинно бути. Проте експерти закидають Хомчаку, що по-перше, він звертається до закону 5-річної давнини, а по-друге, вже зараз в армії некомплект в середньому по країні становить 60%.

Також нагадаємо, під час "нескорочення" армії у підрозділах на третину скоротять артилерію і танки: поставлять на зберігання.