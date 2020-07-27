Прекращение огня на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В течение текущих суток на участках ответственности подавляющего большинства украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением, 2 фактов нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернюю сводку пресс-службы штаба ООС.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны. В течение текущих суток на участках ответственности подавляющего большинства наших подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением, 2 фактов нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в районе населенного пункта Водяное противник посреди ночи открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Южного в полдень совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Отмечается, что украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. В воинских частях и подразделениях Объединенных сил царит здоровая атмосфера.
"Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано неподалеку Новомихайловки. На этом участке с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование возле украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2", - отмечается в сообщении.
Кроме того, на участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.
Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе минимум третий раз с начала текущих суток нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.