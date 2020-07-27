Бойовики знову порушили перемир’я на Донбасі: в ООС підтвердили черговий обстріл

Так, за інформацією джерел, після дванадцятої в понеділок противник з використанням гранатометів, протитанкових кулеметів та стрілецької зброї відкрив вогонь по позиціях українських бійців в районі села Залізне, що на Донеччині.

Пізніше інформацію про обстріл супротивника підтвердили в пресцентрі Об’єднаних сил.

“Обстріл підтвердився”, — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.



Як повідомляв УНН, сьогодні, 27 липня, на брифінгу командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що бойовики попри домовленість про припинення вогню, від початку доби здійснили два обстріли — вночі та близько 9-ї ранку.