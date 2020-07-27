Припинення вогню на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Упродовж поточної доби на ділянках відповідальності переважної більшості українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. За винятком, 2 фактів порушення повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на вечірнє зведення пресслужби штабу ООС.
“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони. Впродовж поточної доби на ділянках відповідальності переважної більшості наших підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. За винятком, 2 фактів порушення режиму припинення вогню”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Південного в обідню пору здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Зазначається, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. У військових частинах та підрозділах Об’єднаних сил панує здорова атмосфера.
“Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. На цій ділянці за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування поблизу українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі щонайменше втретє від початку поточної доби порушили повний та всеосяжний режим припинення вогню.