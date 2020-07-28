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Ветеран АТО объяснил, почему лукавит Хомчак, когда говорит о "способности армии дать отпор врагу"

Киев  •  УНН

 • 21660 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Когда генералы Зеленского говорят, что "бойцы ВСУ смогут давать отпор врагу в случае нарушения условий тишины" - они врут. Так эмоционально ветеран АТО Валерий Прозапас отреагировал на слова главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, передает УНН.

"Как например солдаты со стрелковым оружием на ВОПе смогут дать отпор минометному обстрелу - если у них не будет разведки, не будет БПЛА, не будет времени получить "разрешение" согласно подписанной бумажке, нечем будет в конце концов?

Как, если у них не будет шанса узнать о намерениях врага?

От этого бреда кровь из ушей", - отметил он и напомнил о трагическом случае "с расстрелянной группой наших медиков".

На самом деле теперь оккупанты смогут убить где захотят и сколько захотят - все как в 2014 году, когда украинские военные сидели с автоматами под РСЗО, отмечает ветеран.

"Мы откатились туда, вот и весь результат... Армию искусственно дискредитировали, деморализовали, а теперь откровенно издеваются", - добавил Прозапас.

Как писал УНН, военных лишили права на разведку, запретили использовать дроны, а снайперы больше не смогут прикрывать наши позиции. Такие условия договоренностей, достигнутых ТКГ в Минске. Некоторые эксперты уже окрестили их "капитуляцией".

Напомним, по прогнозам военных специалистов, кадровая реформа Хомчака в ВСУ приведет к увольнению командующих с боевым опытом.

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