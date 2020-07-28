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Ветеран АТО пояснив, чому лукавить Хомчак, коли каже про "здатність армії дати відсіч ворогу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Коли генерали Зеленського кажуть, що "бійці ЗСУ зможуть давати відсіч ворогу в разі порушення умов тиші" - вони брешуть. Так емоційно ветеран АТО Валерій Прозапас відреагував на слова головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, передає УНН.

"Як наприклад солдати зі стрілецькою зброєю на ВОПі зможуть дати відсіч мінометному обстрілу - якщо у них не буде розвідки, не буде БПЛА, не буде часу отримати "дозвіл" згідно підписаного папірця, не буде чим врешті-решт?

Як, якщо у них не буде шансу дізнатися про наміри ворога?

Від цієї маячні кров з вух", - зазначив він і нагадав про трагічний випадок "з розстріляною групою наших медиків".

Насправді тепер оккупанти зможуть вбити де захочуть і скільки захочуть - все як в 2014 році, коли украінські військові сиділи з автоматами під РСЗО, наголошує ветеран.

"Ми відкотилися туди, от і весь результат... Армію штучно дискредитували, деморалізували, а тепер відверто знущаються", - додав Прозапас.

Як писав УНН, військових позбавили права на розвідку, заборонили використовувати дрони, а снайпери більше не зможуть прикривати наші позиції. Такі умови домовленостей, досягнутих ТКГ в Мінську. Деякі експерти вже охрестили їх "капітуляцією".

Нагадаємо, за прогнозами військових фахівців, кадрова реформа Хомчака у ЗСУ призведе до звільнення командувачів із бойовим досвідом.

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