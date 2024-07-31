Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и весь мир хотят, чтобы россия участвовала в глобальных форумах, направленных на прекращение острого конфликта в Украине, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Лидеры и высокопоставленные чиновники более 90 стран собрались на швейцарском курорте Бургеншток в июне на первый мирный саммит, который россия высмеяла как пустую трату времени.

Но Зеленский недавно указал, что москва должна быть представлена на втором саммите, предварительно запланированном на этот год, изменив подход после того, как Киев явно исключил москву из первой встречи высокого уровня.

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"Большинство мира сегодня говорит, что россия должна быть представлена на втором саммите, иначе мы не достигнем весомых результатов", - сказал Зеленский.

"Поскольку весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против", - сказал он AFP и другим французским СМИ во время интервью во вторник на западной Украине.

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