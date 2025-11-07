Верховный суд разрешил Трампу запретить трансгендерным и небинарным людям выбирать пол в паспорте

Верховный суд Соединенных Штатов Америки разрешил администрации Дональда Трампа ввести политику, ограничивающую право трансгендерных и небинарных людей указывать в паспортах пол в соответствии с их гендерной идентичностью. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.

В четверг, 6 ноября, Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ввести политику, которая запрещает трансгендерным и небинарным людям указывать в паспорте пол, соответствующий их гендерной идентичности.

Государственный департамент изменил правила после того, как Трамп в январе подписал указ, который определяет, что США официально признают только два пола — мужской и женский — на основе свидетельства о рождении и «биологических характеристик».

Например, в феврале актриса-трансгендер Хантер Шафер заявила, что в ее новом паспорте указан мужской пол, хотя в водительских правах и старом паспорте она уже много лет была записана как женщина.

Истцы считают, что такие ограничения являются дискриминационными и создают опасность для трансгендерных людей. По их мнению, требование указывать пол по данным при рождении лишает их возможности иметь действительные документы для путешествий и делает их уязвимыми к преследованиям.

Классифицируя людей по полу, определенному при рождении, и указывая его в паспортах исключительно на этом основании, Госдеп лишает истцов возможности иметь действительный документ, удостоверяющий личность, и безопасно путешествовать