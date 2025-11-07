Верховний суд дозволив Трампу заборонити трансгендерним і небінарним людям обирати стать у паспорті
Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа запровадити політику, яка обмежує право трансгендерних та небінарних людей вказувати у паспортах стать відповідно до їхньої гендерної ідентичності. Це рішення фактично скасовує зміни адміністрації Джо Байдена, що дозволяли обирати позначку "X" для небінарних осіб.
Деталі
У четвер, 6 листопада Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа запровадити політику, яка забороняє трансгендерним і небінарним людям вказувати в паспорті стать, що відповідає їхній гендерній ідентичності.
Державний департамент змінив правила після того, як Трамп у січні підписав указ, який визначає, що США офіційно визнають лише дві статі - чоловічу та жіночу - на основі свідоцтва про народження та "біологічних характеристик".
Наприклад, у лютому акторка-трансгендер Гантер Шафер заявила, що в її новому паспорті зазначено чоловічу стать, хоча у водійських правах і старому паспорті вона вже багато років була записана як жінка.
Позивачі вважають, що такі обмеження є дискримінаційними та створюють небезпеку для трансгендерних людей. На їхню думку, вимога вказувати стать за даними при народженні позбавляє їх можливості мати дійсні документи для подорожей і робить їх вразливими до переслідувань.
Класифікуючи людей за статтю, визначеною при народженні, і вказуючи її в паспортах виключно на цій підставі, Держдеп позбавляє позивачів можливості мати дійсний документ, що посвідчує особу, та безпечно подорожувати
Система зазначення статі в паспортах діє у США з 1970-х років, а можливість змінювати її за медичними документами з’явилася у 1990-х.
У 2021 році адміністрація Джо Байдена скасувала ці вимоги, дозволивши небінарним людям обирати позначку "X". Нове рішення Верховного суду фактично зупиняє ці зміни та повертає старі правила.
