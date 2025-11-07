Верховний суд дозволив Трампу заборонити трансгендерним і небінарним людям обирати стать у паспорті

Верховний суд Сполучених Штатів Америки дозволив адміністрації Дональда Трампа запровадити політику, яка обмежує право трансгендерних і небінарних людей вказувати у паспортах стать відповідно до їхньої гендерної ідентичності. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.

У четвер, 6 листопада Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа запровадити політику, яка забороняє трансгендерним і небінарним людям вказувати в паспорті стать, що відповідає їхній гендерній ідентичності.

Державний департамент змінив правила після того, як Трамп у січні підписав указ, який визначає, що США офіційно визнають лише дві статі - чоловічу та жіночу - на основі свідоцтва про народження та "біологічних характеристик".

Наприклад, у лютому акторка-трансгендер Гантер Шафер заявила, що в її новому паспорті зазначено чоловічу стать, хоча у водійських правах і старому паспорті вона вже багато років була записана як жінка.

Позивачі вважають, що такі обмеження є дискримінаційними та створюють небезпеку для трансгендерних людей. На їхню думку, вимога вказувати стать за даними при народженні позбавляє їх можливості мати дійсні документи для подорожей і робить їх вразливими до переслідувань.

Класифікуючи людей за статтю, визначеною при народженні, і вказуючи її в паспортах виключно на цій підставі, Держдеп позбавляє позивачів можливості мати дійсний документ, що посвідчує особу, та безпечно подорожувати