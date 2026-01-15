$43.180.08
Верховная Рада рекомендовала утвердить новое правописание: что говорят в Национальной комиссии

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Верховная Рада рекомендовала утвердить обновленное правописание до 1 февраля 2026 года. Однако Национальная комиссия по стандартам государственного языка заявляет, что не получала материалов, поэтому изменений в нормах действующего правописания не будет.

Верховная Рада рекомендовала утвердить новое правописание: что говорят в Национальной комиссии

В четверг, 15 января, Верховная Рада Украины приняла постановление, которым, в частности, рекомендовала утвердить обновленное правописание. В то же время в Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявили, что "сегодня материалов о новом правописании Комиссия не получала", поэтому никаких изменений в нормах действующего украинского правописания не будет, передает УНН.

Детали

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла в целом проект постановления, которым предлагается ряд шагов для дальнейшего утверждения украинского языка как государственного.

В соответствии с проектом постановления, Верховная Рада постановляет: рекомендовать Национальной комиссии по стандартам государственного языка разработать с учетом предложений и выводов Института украинского языка Национальной академии наук Украины, других научных и образовательных учреждений и утвердить правописание украинского языка до 1 февраля 2026 года.

Также Национальной академии наук Украины совместно с Национальной академией правовых наук Украины до 1 марта 2026 года проанализировать тексты представленных на экспертизу первичных законов Украины и предоставить заключение относительно использованных в текстах законов терминов, терминосочетаний, специальных слов и словосочетаний для обеспечения высоких стандартов языка украинского законодательства.

Рада рекомендовала утвердить новое украинское правописание и усилить защиту языкового пространства: парламент принял соответствующее постановление15.01.2026, 14:46 • 1946 просмотров

Как заявили в Нацкомиссии, "украинское правописание является стандартом и одновременно источником стандартизации государственного языка в правописной сфере".

Его разработка и утверждение происходит в соответствии с закрепленной нормативно процедурой

- заявили в Комиссии.

Там напомнили, что украинское правописание 2019 года, одобренное постановлением Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 437, вступило в силу 30 мая 2019 года.

Языковедческие учреждения НАН Украины будут подавать предложения по изменениям и дополнениям к правописанию в установленном порядке в Национальную комиссию по стандартам государственного языка. На сегодняшний день текста нового (обновленного или дополненного) Украинского правописания от указанных академических институций НАН Украины в установленном порядке Национальная комиссия по стандартам государственного языка не получала. Поэтому никаких изменений в нормах действующего Украинского правописания не будет

- говорится в сообщении.

Напомним

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что до конца 2025 года будет рассмотрен проект нового правописания украинского языка, а с начала 2026 года - начнется новая эра шрифтообразования.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Национальная академия наук Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук