Верховная Рада рекомендовала утвердить новое правописание: что говорят в Национальной комиссии

В четверг, 15 января, Верховная Рада Украины приняла постановление, которым, в частности, рекомендовала утвердить обновленное правописание. В то же время в Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявили, что "сегодня материалов о новом правописании Комиссия не получала", поэтому никаких изменений в нормах действующего украинского правописания не будет, передает УНН.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла в целом проект постановления, которым предлагается ряд шагов для дальнейшего утверждения украинского языка как государственного.

В соответствии с проектом постановления, Верховная Рада постановляет: рекомендовать Национальной комиссии по стандартам государственного языка разработать с учетом предложений и выводов Института украинского языка Национальной академии наук Украины, других научных и образовательных учреждений и утвердить правописание украинского языка до 1 февраля 2026 года.

Также Национальной академии наук Украины совместно с Национальной академией правовых наук Украины до 1 марта 2026 года проанализировать тексты представленных на экспертизу первичных законов Украины и предоставить заключение относительно использованных в текстах законов терминов, терминосочетаний, специальных слов и словосочетаний для обеспечения высоких стандартов языка украинского законодательства.

Как заявили в Нацкомиссии, "украинское правописание является стандартом и одновременно источником стандартизации государственного языка в правописной сфере".

Там напомнили, что украинское правописание 2019 года, одобренное постановлением Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 437, вступило в силу 30 мая 2019 года.

Языковедческие учреждения НАН Украины будут подавать предложения по изменениям и дополнениям к правописанию в установленном порядке в Национальную комиссию по стандартам государственного языка. На сегодняшний день текста нового (обновленного или дополненного) Украинского правописания от указанных академических институций НАН Украины в установленном порядке Национальная комиссия по стандартам государственного языка не получала. Поэтому никаких изменений в нормах действующего Украинского правописания не будет