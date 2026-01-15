Верховна Рада рекомендувала затвердити новий правопис: що кажуть у Національній комісії

У четвер, 15 січня, Верховна Рада України ухвалила постанову, якою, зокрема, рекомендувала затвердити оновлений правопис. Водночас у Національній комісії зі стандартів державної мови заявили, що "сьогодні матеріалів про новий правопис Комісія не отримувала", тому жодних змін у нормах чинного українського правопису не буде передає УНН.

Деталі

Як повідомлялось раніше, Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт постанови, яким пропонують низку кроків для подальшого утвердження української мови як державної.

Відповідно до проєкту постанови, Верховна Рада постановляє: рекомендувати Національній комісії зі стандартів державної мови напрацювати з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови Національної академії наук України, інших наукових та освітніх установ і затвердити правопис української мови до 1 лютого 2026 року.

Також Національній академії наук України спільно з Національною академією правових наук України до 1 березня 2026 року проаналізувати тексти поданих на експертизу первинних законів України та надати висновок щодо використаних у текстах законів термінів, терміносполук, спеціальних слів і словосполук для забезпечення високих стандартів мови українського законодавства.

Як заявили у Нацкомісії, "український правопис є стандартом і водночас джерелом стандартування державної мови в правописній сфері".

Його напрацювання й затвердження відбувається відповідно до закріпленої нормативно процедури - заявили у Комісії.

Там нагадали, що український правопис 2019 року, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437, набув чинності 30 травня 2019 року.

Мовознавчі установи НАН України подаватимуть пропозиції щодо змін та доповнень до правопису в установленому порядку до Національної комісії зі стандартів державної мови.На сьогодні тексту нового (оновленого чи доповненого) Українського правопису від зазначених академічних інституцій НАН України в установленому порядку Національна комісія зі стандартів державної мови не отримувала. Тому жодних змін у нормах чинного Українського правопису не буде - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що до кінця 2025 року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку 2026 року - розпочнеться нова ера шрифтотворення.