14:15
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Ексклюзив
13:18 • 6362 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 37230 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 49636 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 29076 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 30079 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 48859 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40124 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 40910 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35120 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Верховна Рада рекомендувала затвердити новий правопис: що кажуть у Національній комісії

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Верховна Рада рекомендувала затвердити оновлений правопис до 1 лютого 2026 року. Однак Національна комісія зі стандартів державної мови заявляє, що не отримувала матеріалів, тому змін у нормах чинного правопису не буде.

Верховна Рада рекомендувала затвердити новий правопис: що кажуть у Національній комісії

У четвер, 15 січня, Верховна Рада України ухвалила постанову, якою, зокрема, рекомендувала затвердити оновлений правопис. Водночас у Національній комісії зі стандартів державної мови заявили, що "сьогодні матеріалів про новий правопис Комісія не отримувала", тому жодних змін у нормах чинного українського правопису не буде передає УНН.

Деталі

Як повідомлялось раніше, Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт постанови, яким пропонують низку кроків для подальшого утвердження української мови як державної.

Відповідно до проєкту постанови, Верховна Рада постановляє: рекомендувати Національній комісії зі стандартів державної мови напрацювати з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови Національної академії наук України, інших наукових та освітніх установ і затвердити правопис української мови до 1 лютого 2026 року.

Також Національній академії наук України спільно з Національною академією правових наук України до 1 березня 2026 року проаналізувати тексти поданих на експертизу первинних законів України та надати висновок щодо використаних у текстах законів термінів, терміносполук, спеціальних слів і словосполук для забезпечення високих стандартів мови українського законодавства.

Рада рекомендувала затвердити новий український правопис та посилити захист мовного простору: парламент ухвалив відповідну постанову15.01.26, 14:46 • 2008 переглядiв

Як заявили у Нацкомісії, "український правопис є стандартом і водночас джерелом стандартування державної мови в правописній сфері".

Його напрацювання й затвердження відбувається відповідно до закріпленої нормативно процедури

- заявили у Комісії.

Там нагадали, що український правопис 2019 року, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437, набув чинності 30 травня 2019 року.

Мовознавчі установи НАН України подаватимуть пропозиції щодо змін та доповнень до правопису в установленому порядку до Національної комісії зі стандартів державної мови.На сьогодні тексту нового (оновленого чи доповненого) Українського правопису від зазначених академічних інституцій НАН України в установленому порядку Національна комісія зі стандартів державної мови не отримувала. Тому жодних змін у нормах чинного Українського правопису не буде

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що до кінця 2025 року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку 2026 року - розпочнеться нова ера шрифтотворення.

Алла Кіосак

