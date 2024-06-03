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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вербует школьников на войну против Украины: главе "Юнармии" в Крыму объявили подозрение

Вербует школьников на войну против Украины: главе "Юнармии" в Крыму объявили подозрение

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 10:44  •  537 просмотра

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Руководителю регионального штаба российской "Юнармии" в Крыму сергею гаврильчуку заочно объявлено о подозрении в вербовке местных школьников для войны против Украины и обучении их тактике ведения боя.

Служба безопасности заочно сообщила о подозрении главе российского "регионального штаба" Юнармии " в Крыму сергею гаврильчуку, который привлекает местных школьников на войну рф против Украины. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что гаврильчук привлекает детей в Крыму в милитарную организацию рф, поскольку каждая школа полуострова имеет указание отправлять своих учеников в "Юнармию".

Инструкторы этого учреждения идеологически настраивают детей против Украины. Также там обучают школьников тактике ведения боя и проводят с ними огневую и разведывательно-диверсионную подготовку,

- говорится в сообщении.

Кроме того, в местной ячейке "Юнармии" введены полевые выходы с учащимися для занятий по минно-взрывному делу. В конце учебного года старшеклассники сдают соответствующий "экзамен", по результатам которого гаврильчук лично вербует "выпускников" в Вооруженные Силы рф.

Таким образом фигурант выполняет указание кремля относительно пополнения новым личным составом оккупационных группировок, воюющих против Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Гаврильчуку о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против украинцев.

Напомним

Служба безопасности задокументировала преступления коллаборанта Сергея селимова - экс-главы оккупационного "комитета молодежной политики" во временно захваченном Крыму.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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