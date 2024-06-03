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Вербує школярів на війну проти України: очільнику "Юнармії" у Криму оголосили підозру

Вербує школярів на війну проти України: очільнику "Юнармії" у Криму оголосили підозру

Київ • УНН

 • 18322 перегляди

Керівнику регіонального штабу російської "Юнармії" в Криму сергію гаврильчуку заочно оголошено про підозру у вербуванні місцевих школярів для війни проти України та навчанні їх тактиці ведення бою.

Служба безпеки заочно повідомила про підозру очільнику російського "регіонального штабу "Юнармії" у Криму сергію гаврильчуку, який залучає місцевих школярів на війну рф проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що гаврильчук залучає дітей у Криму до мілітарної організації рф, оскільки кожна школа півострова має вказівку відправляти своїх учнів до "Юнармії".

Інструктори цієї установи ідеологічно налаштовують дітей проти України. Також там навчають школярів тактиці ведення бою і проводять з ними вогневу та розвідувально-диверсійну підготовку,

- йдеться у повідомленні.

Крім того, в місцевому осередку "Юнармії" запроваджені польові виходи з учнями для занять з мінно-вибухової справи. Наприкінці навчального року старшокласники складають відповідний "іспит", за результатами якого Гаврильчук особисто вербує "випускників" до збройних сил рф.

У такий спосіб фігурант виконує вказівку кремля щодо поповнення новим особовим складом окупаційних угруповань, які воюють проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Гаврильчуку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти українців.

Нагадаємо

Служба безпеки задокументувала злочини колаборанта сергія селімова - ексочільника окупаційного "комітету молодіжної політики" у тимчасово захопленому Криму.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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