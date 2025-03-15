Вэнс признал "ошибки" Маска в массовых увольнениях госслужащих в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал в пятницу, что миллиардер Илон Маск, курирующий Департамент эффективности правительства США (DOGE), совершил "ошибки", осуществляя массовые увольнения федеральных служащих, и подчеркнул, что, по его мнению, "в правительстве работает много хороших людей", в интервью NBC News, пишет УНН.

Детали

"Сам Илон сказал, что иногда вы что-то делаете, совершаете ошибку, а затем исправляете ее. Я принимаю ошибки", - сказал Вэнс.



"Я также думаю, что надо быстро исправлять эти ошибки. Но я также прекрасно осознаю тот факт, что в правительстве работает много хороших людей - много людей, которые делают очень хорошую работу. И мы хотим попытаться сохранить как можно больше того, что работает в правительстве, одновременно устраняя то, что не работает", - указал он.

Более мягкий тон Вэнса представлял собой контраст с "подходом бензопилы", который Маск, самый богатый человек в мире, использовал, возглавляя инициативу президента США Дональда Трампа по сокращению федеральных расходов и переориентации федеральной бюрократии, отмечает издание.

Увольнения тысяч государственных служащих были центральным элементом работы Маска в течение первых семи недель второго правления Трампа в Белом доме, причем сокращения привели к судебным искам и противодействию судей. Маск в целом охарактеризовал федеральных служащих как "мошенников", которым нельзя доверять в выполнении их работы.

Трамп готов к новой волне увольнений в правительстве США, несмотря на решения судов - Reuters