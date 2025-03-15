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Венс визнав "помилки" Маска в масових звільненнях держслужбовців у США

Київ • УНН

 • 17773 перегляди

Віце-президент США заявив, що Маск, який курує скорочення в уряді, припустився помилок при звільненнях. Венс зазначив, що в уряді багато хороших співробітників.

Венс визнав "помилки" Маска в масових звільненнях держслужбовців у США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс визнав у п'ятницю, що мільярдер Ілон Маск, який курує Департамент ефективності уряду США (DOGE), зробив "помилки", здійснюючи масові звільнення федеральних службовців, і підкреслив, що, на його думку, "в уряді працює багато хороших людей", в інтерв'ю NBC News, пише УНН.

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"Сам Ілон сказав, що іноді ви щось робите, робите помилку, а потім виправляєте її. Я приймаю помилки", - сказав Венс.

"Я також думаю, що треба швидко виправляти ці помилки. Але я також чудово усвідомлюю той факт, що в уряді працює багато хороших людей - багато людей, які роблять дуже хорошу роботу. І ми хочемо спробувати зберегти якомога більше того, що працює в уряді, одночасно усуваючи те, що не працює", - зазначив він.

Більш м'який тон Венса являв собою контраст з "підходом бензопили", який Маск, найбагатша людина в світі, використовував, очолюючи ініціативу президента США Дональда Трампа щодо скорочення федеральних витрат і переорієнтації федеральної бюрократії, зазначає видання.

Звільнення тисяч державних службовців були центральним елементом роботи Маска протягом перших семи тижнів другого правління Трампа в Білому домі, причому скорочення призвели до судових позовів і протидії суддів. Маск в цілому охарактеризував федеральних службовців як "шахраїв", яким не можна довіряти у виконанні їх роботи.

Трамп готовий до нової хвилі звільнень в уряді США попри рішення судів - Reuters15.03.2025, 11:00 • 15519 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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