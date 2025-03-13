Венгрия согласилась продлить санкции ЕС против более 2000 россиян - СМИ
Киев • УНН
Европейский Союз 14 марта согласует продление персональных санкций против граждан россии на 6 месяцев. Венгрия дала согласие после исключения из перечня трех человек.
В пятницу, 14 марта, Европейский Союз согласует продление персональных санкций против граждан российской федерации. Об этом в соцсети Х сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, пишет УНН.
Детали
По его информации, ограничения продлят на полгода.
Завтра утром Евросоюз собирается согласовать продление санкций против граждан рф в отношении 2400 человек на 6 месяцев"
При этом он уточнил, что Венгрия согласилась дать "зеленый свет" продлению антироссийских санкций. Это произошло после того, как в ЕС дали согласие на просьбу Будапешта убрать из перечня трех из 8 запрашиваемых лиц.
Ранее Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций ЕС в отношении около 2000 россиян, если из списка не будет исключен олигарх Михаил Фридман.
Напомним
Ограничения на поездки и приказы о замораживании активов, наложенные на политиков и бизнесменов, которые, как считается, поддерживали или способствовали войне россии против Украины, закончатся в субботу, если все 27 стран ЕС не согласятся продлить их еще на шесть месяцев.
Вопрос санкций ЕС против рф может стать темой переговоров по Украине - Рубио13.03.25, 05:31 • 17055 просмотров