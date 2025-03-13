Угорщина погодилася продовжити санкції ЄС проти понад 2000 росіян - ЗМІ

У п'ятницю, 14 березня, Європейський Союз погодить продовження персональних санкцій проти громадян російської федерації. Про це у соцмережі Х повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, пише УНН.

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За його інформацією, обмеження продовжать на півроку.

Завтра вранці Євросоюз збирається погодити продовження санкцій проти громадян рф щодо 2400 осіб на 6 місяців" - написав Йозвяк.

При цьому він уточнив, що Угорщина погодилася дати "зелене світло" продовженню антиросійських санкцій. Це сталося після того, як у ЄС дали згоду на прохання Будапешта прибрати з переліку трьох із 8 запитуваних осіб.

Раніше Угорщина пригрозила заблокувати продовження санкцій ЄС щодо близько 2000 росіян, якщо зі списку не буде вилучено олігарха Михайла Фрідмана.

Нагадаємо

Обмеження на поїздки та накази про замороження активів, накладені на політиків і бізнесменів, які, як вважається, підтримували або сприяли війні росії проти України, закінчаться в суботу, якщо всі 27 країн ЄС не погодяться продовжити їх ще на шість місяців.

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