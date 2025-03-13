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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Угорщина погодилася продовжити санкції ЄС проти понад 2000 росіян - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16052 перегляди

Європейський Союз 14 березня погодить продовження персональних санкцій проти громадян росії на 6 місяців. Угорщина дала згоду після прибрання з переліку трьох осіб.

Угорщина погодилася продовжити санкції ЄС проти понад 2000 росіян - ЗМІ

У п'ятницю, 14 березня, Європейський Союз погодить продовження персональних санкцій проти громадян російської федерації. Про це у соцмережі Х повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, пише УНН.

Деталі

За його інформацією, обмеження продовжать на півроку.

Завтра вранці Євросоюз збирається погодити продовження санкцій проти громадян рф щодо 2400 осіб на 6 місяців"

- написав Йозвяк.

При цьому він уточнив, що Угорщина погодилася дати "зелене світло" продовженню антиросійських санкцій. Це сталося після того, як у ЄС дали згоду на прохання Будапешта прибрати з переліку трьох із 8 запитуваних осіб.

Раніше Угорщина пригрозила заблокувати продовження санкцій ЄС щодо близько 2000 росіян, якщо зі списку не буде вилучено олігарха Михайла Фрідмана.

Нагадаємо

Обмеження на поїздки та накази про замороження активів, накладені на політиків і бізнесменів, які, як вважається, підтримували або сприяли війні росії проти України, закінчаться в суботу, якщо всі 27 країн ЄС не погодяться продовжити їх ще на шість місяців.

Питання санкцій ЄС проти рф може стати темою переговорів щодо України - Рубіо13.03.25, 05:31 • 17055 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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