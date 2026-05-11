Венгрия не будет шантажировать ЕС правом вето, заявила новая глава МИД

Венгрия больше не будет использовать свое право вето в отношении политики Европейского Союза как инструмент шантажа и будет работать над тем, чтобы вернуть доверие партнеров по ЕС и НАТО, заявила новый министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Слишком часто Венгрия была проблемой в процессе принятия решений в Европе, - сказала Орбан, которая не имеет отношения к предыдущему премьер-министру Виктору Орбану. - Мы использовали вето не как крайнюю меру, а для политического театра".

Выступая на парламентских слушаниях по утверждению, Орбан заявила, что приоритетом премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра будет восстановление доступа к десяткам миллиардов финансирования Европейского Союза, которое было приостановлено при предыдущем правительстве из-за проблем с верховенством права.

Во время подготовки к выборам в прошлом месяце, на которых партия Мадьяра "Тиса" (Tisza) победила с огромным преимуществом, правительство Виктора Орбана использовало свое право вето, чтобы заблокировать бюджетные поправки, позволяющие предоставить Украине заем ЕС в 90 миллиардов евро, чтобы помочь Украине бороться с полномасштабным вторжением россии.

Восстановление потока средств ЕС было ключевым предвыборным обещанием для "Тисы" и является центральным для надежд на возрождение экономики, которая едва выросла за три года. Анита Орбан заявила, что правительство укрепит независимость судебной власти и улучшит надзор за государственными расходами с этой целью.

Венгрия будет поддерживать более тесную интеграцию Украины с ЕС только как вопрос "строгих национальных интересов", сказала она, добавив, что новое правительство продолжит политику своего предшественника, требующую дальнейших прав для этнического венгерского меньшинства в Украине.

