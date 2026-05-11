Венгрия не будет шантажировать ЕС правом вето, заявила новая глава МИД

$43.850.0551.600.06
ukenru
13:39 • 10709 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
13:09 • 19386 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo
12:55 • 12688 просмотра
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Эксклюзив
12:50 • 12373 просмотра
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
11 мая, 10:05 • 14879 просмотра
Новый Трудовой кодекс должен стать основой для возвращения ветеранов на их рабочие места после войныPhoto
11 мая, 09:52 • 20842 просмотра
Умеров обсудил в США возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны - Зеленский
11 мая, 06:52 • 20797 просмотра
4 украинца остаются на пораженном хантавирусом лайнере, еще один на спецрейсе в Нидерланды, все без признаков болезни - МИД
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 64660 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
10 мая, 09:47 • 97004 просмотра
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить
Эксклюзив
10 мая, 08:30 • 57321 просмотра
Украину ждут три дождливых дня и незначительное похолодание - синоптики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
0м/с
40%
745мм
Популярные новости
Ректор запорожского вуза предстанет перед судом за уклонистскую схему с "аспирантами" на 50 миллионов - ГенпрокурорPhoto11 мая, 06:19 • 22513 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 12770 просмотра
Украинская авиация под давлением: новая трактовка лизинга от БЭБ противоречит мировой практике11 мая, 09:59 • 19512 просмотра
Допрос эксперта по делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялся: адвокаты обвиняемого затягивают рассмотрение дела11:44 • 15881 просмотра
На Буковине свекор задушил 21-летнюю невестку, а затем вместе с сыном закопал ее в огороде. Мужчин отправили под стражуPhoto12:19 • 8388 просмотра
публикации
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок13:39 • 10709 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo13:09 • 19389 просмотра
Допрос эксперта по делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялся: адвокаты обвиняемого затягивают рассмотрение дела11:44 • 15917 просмотра
Украинская авиация под давлением: новая трактовка лизинга от БЭБ противоречит мировой практике11 мая, 09:59 • 19549 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 64662 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Александр Кацуба
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 12795 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 26260 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 23536 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 22518 просмотра
ЧМ-2026 по футболу проведет три церемонии открытия с участием звезд9 мая, 18:29 • 21451 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
MIM-104 Patriot

Венгрия не будет шантажировать ЕС правом вето, заявила новая глава МИД

Киев • УНН

 • 1766 просмотра

Анита Орбан заявила об отказе от шантажа правом вето ради доверия ЕС. Правительство Петера Мадьяра планирует разблокировать финансирование и укрепить суды.

Венгрия не будет шантажировать ЕС правом вето, заявила новая глава МИД
24.hu

Венгрия больше не будет использовать свое право вето в отношении политики Европейского Союза как инструмент шантажа и будет работать над тем, чтобы вернуть доверие партнеров по ЕС и НАТО, заявила новый министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Слишком часто Венгрия была проблемой в процессе принятия решений в Европе, - сказала Орбан, которая не имеет отношения к предыдущему премьер-министру Виктору Орбану. - Мы использовали вето не как крайнюю меру, а для политического театра".

Выступая на парламентских слушаниях по утверждению, Орбан заявила, что приоритетом премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра будет восстановление доступа к десяткам миллиардов финансирования Европейского Союза, которое было приостановлено при предыдущем правительстве из-за проблем с верховенством права.

В ЕС поприветствовали "новую главу" на фоне прихода к власти Мадьяра в качестве нового премьера Венгрии09.05.26, 17:49 • 3356 просмотров

Во время подготовки к выборам в прошлом месяце, на которых партия Мадьяра "Тиса" (Tisza) победила с огромным преимуществом, правительство Виктора Орбана использовало свое право вето, чтобы заблокировать бюджетные поправки, позволяющие предоставить Украине заем ЕС в 90 миллиардов евро, чтобы помочь Украине бороться с полномасштабным вторжением россии.

Восстановление потока средств ЕС было ключевым предвыборным обещанием для "Тисы" и является центральным для надежд на возрождение экономики, которая едва выросла за три года. Анита Орбан заявила, что правительство укрепит независимость судебной власти и улучшит надзор за государственными расходами с этой целью.

Венгрия будет поддерживать более тесную интеграцию Украины с ЕС только как вопрос "строгих национальных интересов", сказала она, добавив, что новое правительство продолжит политику своего предшественника, требующую дальнейших прав для этнического венгерского меньшинства в Украине.

Зеленский объявил о готовности к встрече с Мадьяром и заявил о работе над "всеми вопросами" относительно венгерского меньшинства30.04.26, 15:49 • 3107 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
НАТО
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Виктор Орбан