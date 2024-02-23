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Венгрия блокирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф - СМИ

Венгрия блокирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф - СМИ

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 13:20  •  12451 просмотра

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Венгрия блокирует совместное заявление ЕС по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.

Венгрия блокирует совместное заявление Европейского союза  по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения и агрессивной войны рф против Украины. Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Сейчас Венгрия блокирует совместное заявление Евросоюза по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину

- написал журналист.

По его словам, скорее всего, будет просто совместное заявление трех глав институтов ЕС (совет, комиссия, парламент).

Дополнение 

Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан неоднократно замедляли или ослабляли меры ЕС, направленные на наказание россии или помощь Украине.

В частности, Венгрия блокировала очередной пакет санкций против России, который все же сегодня принял ЕС

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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