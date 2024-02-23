Венгрия блокирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф - СМИ
Киев • УНН
Венгрия блокирует совместное заявление ЕС по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.
Венгрия блокирует совместное заявление Европейского союза по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения и агрессивной войны рф против Украины. Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
Сейчас Венгрия блокирует совместное заявление Евросоюза по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину
По его словам, скорее всего, будет просто совместное заявление трех глав институтов ЕС (совет, комиссия, парламент).
Дополнение
Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан неоднократно замедляли или ослабляли меры ЕС, направленные на наказание россии или помощь Украине.
В частности, Венгрия блокировала очередной пакет санкций против России, который все же сегодня принял ЕС.
Венгрия блокирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф - СМИ
Венгрия блокирует совместное заявление ЕС по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.
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