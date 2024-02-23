Угорщина блокує спільну заяву ЄС до другої річниці повномасштабного вторгнення рф - ЗМІ
Київ • УНН
Угорщина блокує спільну заяву ЄС з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Угорщина блокує спільну заяву Європейського союзу з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення й агресивної війни рф проти України. Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
Зараз Угорщина блокує спільну заяву Євросоюзу з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну
За його словами, найімовірніше, буде просто спільна заява трьох голів інституцій ЄС (рада, комісія, парламент).
Доповнення
Угорщина та її прем'єр-міністр Віктор Орбан неодноразово уповільнювали чи послаблювали заходи ЄС, спрямовані на покарання росії чи допомогу Україні.
Зокрема, Угорщина блокувала черговий пакет санкцій проти росії, який все ж таки сьогодні ухвалив ЄС.