Венесуэла закрыла морскую границу с несколькими островами в Карибском море
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Власти Венесуэлы закрыли морскую границу с несколькими из Малых Антильских островов, препятствуя прибытию на территорию страны как морских, так и воздушных судов с островов Аруба, Кюрасао и Бонайре, входящих в состав Королевства Нидерландов. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на венесуэльского вице-адмирала Кинтеро Мартинеса, передает УНН.
Мартинес не уточнил, по какой именно причине закрыта граница, однако, как отмечает Reuters, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о планах доставки гуманитарной помощи через Кюрасао 23 февраля.
По словам Гуайдо, власть попытается помешать ее доставке, но оппозиция так же с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.
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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.
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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.
Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.
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