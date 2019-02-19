Венесуела закрила морський кордон з декількома островами в Карибському морі

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Влада Венесуели закрили морський кордон з кількома з Малих Антильських островів, перешкоджаючи прибуттю на територію країни як морських, так і повітряних суден з островів Аруба, Кюрасао і Бонайре, що входять до складу Королівства Нідерландів. Про це повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на венесуельського віце-адмірала Кинтеро Мартінеса, передає УНН.