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Венесуэла отправила самолеты за своими гражданами из США: что известно о сделке

Венесуэла отправила самолеты за своими гражданами из США: что известно о сделке

Киев  •  УНН

 • 3251 просмотра

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После переговоров с США Венесуэла согласилась принять обратно своих граждан без документов. Среди депортированных могут быть лица, связанные с криминальными группировками.

Венесуэла отправила самолеты для возвращения своих граждан, которые находились в США без документов. Об этом сообщает New York Times, передает УНН.

Детали

Это произошло после договоренности между правительством президента Николаса Мадуро и администрацией президента США Дональда Трампа. В заявлении министерства иностранных дел указано, что два самолета были направлены для репатриации мигрантов.

Решение о возвращении депортированных было принято после визита американского представителя Ричарда Гренелла в Каракас. По итогам переговоров было согласовано принятие обратно граждан Венесуэлы. Соглашение также предусматривает предоставление транспортных средств для эвакуации мигрантов.

По данным венесуэльских властей, американская сторона сообщила, что среди депортированных могут быть лица, имеющие связи с криминальными группировками, в частности с бандой "Трен де Арагуа". Однако точное количество возвращенных венесуэльцев не разглашается.

На следующий день после переговоров Трамп заявил, что Каракас согласился принять всех граждан, которые находились в США без документов, включая тех, кого подозревают в причастности к преступной деятельности.

Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принять своих граждан, депортированных из США01.02.25, 21:13 • 39158 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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