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Венесуела відправила літаки за своїми громадянами зі США: що відомо про угоду

Венесуела відправила літаки за своїми громадянами зі США: що відомо про угоду

Київ • УНН

 • 26360 перегляди

Після переговорів з США Венесуела погодилась прийняти назад своїх громадян без документів. Серед депортованих можуть бути особи, пов'язані з кримінальними угрупованнями.

Венесуела відправила літаки для повернення своїх громадян, які перебували в США без документів. Про це повідомляє New York Times, передає УНН.

Деталі

Це сталося після домовленості між урядом президента Ніколаса Мадуро і адміністрацією президента США Дональда Трампа. У заяві міністерства закордонних справ зазначено, що два літаки були направлені для репатріації мігрантів.

Рішення про повернення депортованих було ухвалене після візиту американського представника Річарда Гренелла до Каракаса. За підсумками переговорів було погоджено прийняття назад громадян Венесуели. Угода також передбачає надання транспортних засобів для евакуації мігрантів.

За даними венесуельської влади, американська сторона повідомила, що серед депортованих можуть бути особи, які мають зв'язки з кримінальними угрупованнями, зокрема з бандою "Трен де Арагуа". Однак точна кількість повернених венесуельців не розголошується.

Наступного дня після переговорів Трамп заявив, що Каракас погодився прийняти всіх громадян, які перебували в США без документів, включаючи тих, кого підозрюють у причетності до злочинної діяльності.

Трамп заявив, що Венесуела погодилася прийняти своїх громадян, депортованих зі США01.02.25, 21:13 • 39535 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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