Великобритания увеличивает вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 150,6 млн евро: куда пойдут средства
Киев • УНН
Великобритания добавляет 48,7 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, доводя общий вклад до 150,6 млн евро. Эти средства укрепят энергетическую устойчивость Украины, включая ремонт сетей и защиту активов.
Великобритания вносит в Фонд энергетической поддержки Украины дополнительные 48,7 млн евро, увеличивая свой общий вклад до 150,6 млн евро, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Детали
Как сообщили в ведомстве, грантовые средства от транша от Великобритании позволят реализовать ряд мер по укреплению энергетической устойчивости Украины, включая ремонт критически важных сетей, защиту ключевых энергетических активов и поддержку решений в сфере возобновляемой и децентрализованной энергетики.
Поддержка партнеров имеет для нас особое значение накануне нового отопительного сезона. В рамках подготовки к зиме мы проводим плановые ремонты на энергетических объектах, устанавливаем дополнительные генерирующие мощности, готовим к пиковым нагрузкам системы передачи электроэнергии и теплоснабжения, формируем запасы резервного оборудования. Благодарим Великобританию за очередной вклад в Фонд поддержки энергетики Украины, который позволит нам реализовывать соответствующие задачи и укреплять энергетическую безопасность страны в целом
Я четко понимаю, что поддержка Великобритании непоколебима и сильнее, чем когда-либо, поскольку мы знаем о долгосрочной угрозе безопасности и стабильности, которую российская агрессия представляет не только для Украины, но и для всей Европы и для всех нас здесь, в Великобритании
Добавим
С момента своего запуска в апреле 2022 года Фонд поддержки энергетики Украины мобилизовал более 1,25 миллиарда евро от более чем 33 доноров. Контракты заключены с 60 энергетическими компаниями из 21 региона Украины.
Секретариат Энергетического Сообщества, координирующий работу Фонда, призывает доноров последовать примеру Великобритании и увеличить свои взносы в Фонд, поскольку текущий разрыв в финансировании между имеющимися средствами и приоритетными потребностями составляет более 600 миллионов евро.
Фонд энергетической поддержки Украины выделил более 1 миллиарда евро для восстановления энергосистемы - Галущенко17.03.25, 16:33 • 10436 просмотров