Великобритания увеличивает вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 150,6 млн евро: куда пойдут средства

Великобритания вносит в Фонд энергетической поддержки Украины дополнительные 48,7 млн евро, увеличивая свой общий вклад до 150,6 млн евро, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Как сообщили в ведомстве, грантовые средства от транша от Великобритании позволят реализовать ряд мер по укреплению энергетической устойчивости Украины, включая ремонт критически важных сетей, защиту ключевых энергетических активов и поддержку решений в сфере возобновляемой и децентрализованной энергетики.

Поддержка партнеров имеет для нас особое значение накануне нового отопительного сезона. В рамках подготовки к зиме мы проводим плановые ремонты на энергетических объектах, устанавливаем дополнительные генерирующие мощности, готовим к пиковым нагрузкам системы передачи электроэнергии и теплоснабжения, формируем запасы резервного оборудования. Благодарим Великобританию за очередной вклад в Фонд поддержки энергетики Украины, который позволит нам реализовывать соответствующие задачи и укреплять энергетическую безопасность страны в целом