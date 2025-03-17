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Фонд энергетической поддержки Украины выделил более 1 миллиарда евро для восстановления энергосистемы - Галущенко

Киев • УНН

 • 10371 просмотра

Фонд энергетической поддержки Украины уже выделил более 1 млрд евро для восстановления энергоинфраструктуры. Эти средства помогли закупить оборудование и поддерживать систему.

Фонд энергетической поддержки Украины выделил более 1 миллиарда евро для восстановления энергосистемы - Галущенко

Фонд энергетической поддержки Украины уже выделил более 1 миллиарда евро для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры, что значительно помогло стране закупить необходимое оборудование и поддерживать систему в надлежащем состоянии.

Об этом перед заседанием Совета министров энергетики стран Европейского Союза в Брюсселе заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает корреспондент УНН.

Детали 

Очень важны солидарность и поддержка со стороны наших партнеров. Просто скажу, что Фонд энергетической поддержки Украины уже выделил более 1 миллиарда евро, и это действительно помогло нам оперативно отремонтироваться, чтобы закупить необходимое оборудование

- сказал Галущенко.

Также мы получили более 22 000 тонн различного оборудования в натуральной форме от наших партнеров, что позволило нам также поддерживать энергосистему в надлежащем состоянии. Так что это, скажем так, общие сообщения на сегодня. Конечно, каждую ночь сейчас они сосредотачиваются на производстве и передаче электроэнергии в таких городах, как Одесса, в некоторых других регионах

- добавил министр. 

Он также подчеркнул, что ситуация остается сложной, ведь каждую ночь россия сосредотачивает свои атаки на энергетических объектах, выводя из строя все меньшие подстанции в разных регионах Украины. 

Поэтому ситуация действительно сложная, но, конечно, мы поддерживаем систему. Мы будем бороться с этим энергетическим террором, и я абсолютно уверен, что мы победим на этом поле боя

- подчеркнул Галущенко.

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