Фонд энергетической поддержки Украины выделил более 1 миллиарда евро для восстановления энергосистемы - Галущенко
Киев • УНН
Фонд энергетической поддержки Украины уже выделил более 1 млрд евро для восстановления энергоинфраструктуры. Эти средства помогли закупить оборудование и поддерживать систему.
Фонд энергетической поддержки Украины уже выделил более 1 миллиарда евро для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры, что значительно помогло стране закупить необходимое оборудование и поддерживать систему в надлежащем состоянии.
Об этом перед заседанием Совета министров энергетики стран Европейского Союза в Брюсселе заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает корреспондент УНН.
Детали
Очень важны солидарность и поддержка со стороны наших партнеров. Просто скажу, что Фонд энергетической поддержки Украины уже выделил более 1 миллиарда евро, и это действительно помогло нам оперативно отремонтироваться, чтобы закупить необходимое оборудование
Также мы получили более 22 000 тонн различного оборудования в натуральной форме от наших партнеров, что позволило нам также поддерживать энергосистему в надлежащем состоянии. Так что это, скажем так, общие сообщения на сегодня. Конечно, каждую ночь сейчас они сосредотачиваются на производстве и передаче электроэнергии в таких городах, как Одесса, в некоторых других регионах
Он также подчеркнул, что ситуация остается сложной, ведь каждую ночь россия сосредотачивает свои атаки на энергетических объектах, выводя из строя все меньшие подстанции в разных регионах Украины.
Поэтому ситуация действительно сложная, но, конечно, мы поддерживаем систему. Мы будем бороться с этим энергетическим террором, и я абсолютно уверен, что мы победим на этом поле боя
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