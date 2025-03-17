Фонд энергетической поддержки Украины выделил более 1 миллиарда евро для восстановления энергосистемы - Галущенко

Фонд энергетической поддержки Украины уже выделил более 1 миллиарда евро для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры, что значительно помогло стране закупить необходимое оборудование и поддерживать систему в надлежащем состоянии.

Об этом перед заседанием Совета министров энергетики стран Европейского Союза в Брюсселе заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает корреспондент УНН.

Детали

Очень важны солидарность и поддержка со стороны наших партнеров. Просто скажу, что Фонд энергетической поддержки Украины уже выделил более 1 миллиарда евро, и это действительно помогло нам оперативно отремонтироваться, чтобы закупить необходимое оборудование

Также мы получили более 22 000 тонн различного оборудования в натуральной форме от наших партнеров, что позволило нам также поддерживать энергосистему в надлежащем состоянии. Так что это, скажем так, общие сообщения на сегодня. Конечно, каждую ночь сейчас они сосредотачиваются на производстве и передаче электроэнергии в таких городах, как Одесса, в некоторых других регионах