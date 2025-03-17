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Фонд енергетичної підтримки України виділив понад 1 мільярд євро для відновлення енергосистеми - Галущенко

Київ • УНН

 • 10377 перегляди

Фонд енергетичної підтримки України вже виділив понад 1 млрд євро для відновлення енергоінфраструктури. Ці кошти допомогли закупити обладнання та підтримувати систему.

Фонд енергетичної підтримки України виділив понад 1 мільярд євро для відновлення енергосистеми - Галущенко

Фонд енергетичної підтримки України вже виділив понад 1 мільярд євро для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури, що значно допомогло країні закупити необхідне обладнання та підтримувати систему в належному стані.

Про це перед засіданням Ради міністрів енергетики країн Європейського Союзу у Брюсселі заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Дуже важливими є солідарність і підтримка з боку наших партнерів. Просто скажу, що Фонд енергетичної підтримки України вже виділив понад 1 мільярд євро, і це справді допомогло нам оперативно відремонтуватись, щоб закупити необхідне обладнання

- сказав Галущенко.

Також ми отримали понад 22 000 тонн різного обладнання в натуральній формі від наших партнерів, що дозволило нам також підтримувати енергосистему в належному стані. Тож це, скажімо так, загальні повідомлення на сьогодні. Звісно, щоночі зараз вони зосереджуються на виробництві та передачі електроенергії в таких містах, як Одеса, в деяких інших регіонах

- додав міністр. 

Він також підкреслив, що ситуація залишається складною, адже щоночі росія зосереджує свої атаки на енергетичних об’єктах, виводячи з ладу все менші підстанції в різних регіонах України. 

Тож ситуація справді складна, але, звичайно, ми підтримуємо систему. Ми будемо боротися з цим енергетичним терором, і я абсолютно впевнений, що ми переможемо на цьому полі бою

- наголосив Галущенко.

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Аліна Волянська

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