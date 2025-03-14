Канада збільшує внески до Фонду підтримки енергетики України до понад 40 млн євро: на що підуть гроші

Уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України ще 33,4 млн євро. Таким чином загальний внесок країни до Фонду зріс до 40,1 млн євро. Про це повідомляє пресслужба Міненерго, пише УНН.

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Зазначається що також, Канада задекларувала майбутній внесок у розмірі 6,7 млн євро (10 млн канадських доларів).

Ми дякуємо Канаді за постійну підтримку українського енергосектору, що надається з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Внески до Фонду підтримки енергетики спрямовуються на закупівлю устаткування, необхідного для відновлення обʼєктів енергетики після ворожих атак, та підтримки стабільної роботи енергосистеми України - прокоментував очільник Міненерго Герман Галущенко.

У відомстві зазначили, що частину коштів із цього внеску спрямують на підтримку енергопостачання критично важливої ​​соціальної інфраструктури в секторі охорони здоров’я через розвиток систем сонячної генерації.

"Збільшений внесок Канади засвідчує нашу непохитну підтримку енергетичного сектору України в ці складні часи. Ця допомога сприятиме відновленню критичних запасів енергетичних компаній і забезпеченню стабільної роботи галузі. Це потужний сигнал міжнародної солідарності на користь Фонду, який уже продемонстрував свою ефективність у вирішенні нагальних потреб України",— зазначив своєю чергою міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хусейн.

Нагадаємо

Уряд Австралії додатково виділив 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни до Фонду тепер становить близько 18 млн євро.

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