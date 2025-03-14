Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги
Киев • УНН
Канада увеличила свой взнос в Фонд поддержки энергетики Украины до 40,1 млн евро. Средства пойдут на восстановление энергообъектов и поддержку критической инфраструктуры.
Правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины еще 33,4 млн евро. Таким образом, общий вклад страны в Фонд вырос до 40,1 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что также Канада задекларировала будущий взнос в размере 6,7 млн евро (10 млн канадских долларов).
Мы благодарим Канаду за постоянную поддержку украинского энергосектора, которая предоставляется с первых дней полномасштабного российского вторжения. Взносы в Фонд поддержки энергетики направляются на закупку оборудования, необходимого для восстановления объектов энергетики после вражеских атак, и поддержки стабильной работы энергосистемы Украины
В ведомстве отметили, что часть средств из этого взноса направят на поддержку энергоснабжения критически важной социальной инфраструктуры в секторе здравоохранения через развитие систем солнечной генерации.
"Увеличенный взнос Канады свидетельствует о нашей непоколебимой поддержке энергетического сектора Украины в эти сложные времена. Эта помощь будет способствовать восстановлению критических запасов энергетических компаний и обеспечению стабильной работы отрасли. Это мощный сигнал международной солидарности в пользу Фонда, который уже продемонстрировал свою эффективность в решении неотложных потребностей Украины", - отметил в свою очередь министр международного развития Канады Ахмед Хусейн.
Напомним
Правительство Австралии дополнительно выделило 6 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад страны в Фонд теперь составляет около 18 млн евро.
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