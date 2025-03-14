Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины еще 33,4 млн евро. Таким образом, общий вклад страны в Фонд вырос до 40,1 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что также Канада задекларировала будущий взнос в размере 6,7 млн евро (10 млн канадских долларов).

Мы благодарим Канаду за постоянную поддержку украинского энергосектора, которая предоставляется с первых дней полномасштабного российского вторжения. Взносы в Фонд поддержки энергетики направляются на закупку оборудования, необходимого для восстановления объектов энергетики после вражеских атак, и поддержки стабильной работы энергосистемы Украины