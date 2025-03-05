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Австралія внесла додаткові 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України: куди підуть кошти

Київ • УНН

 • 17804 перегляди

Уряд Австралії додатково виділив 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни до Фонду тепер становить близько 18 млн євро.

Австралія внесла додаткові 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України: куди підуть кошти

Уряд Австралії здійснив перерахування 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

Деталі 

Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро. Кошти Уряду Австралії будуть розподілятись на ключові нагальні потреби українського енергосектору.

Дякуємо австралійським партнерам за підтримку України і енергетичного сектору у ці складні часи. Ми продовжуємо відновлювати і відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин

- зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як відомо, Австралія анонсувала додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України наприкінці 2024 року. Тож загальний внесок Австралії до Фонду склав близько 18 млн євро.

Довідково

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Нагадаємо

25 лютого Президент України повідомив про нові пакети допомоги від Британії, Норвегії, Іспанії та інших країн на мільярди доларів. Зокрема, це йому пообіцяли партнери 24 лютого на саміті підтримки України. Повідомлялося, що партнери не тільки готові продовжувати підтримку, але й збільшувати, щоб швидше досягти чесного миру, який гарантує, що агресія не повториться.

Крім того, 4 берег прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про готовність розглянути участь у миротворчих операціях в Україні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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