Австралия внесла дополнительные 6 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины: куда пойдут средства
Киев • УНН
Правительство Австралии дополнительно выделило 6 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад страны в Фонд теперь составляет около 18 млн евро.
Правительство Австралии перечислило 6 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Об этом сообщает Укренерго, пишет УНН.
Детали
Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 миллионов евро. Средства правительства Австралии будут распределены на ключевые неотложные нужды украинского энергетического сектора.
Благодарим австралийских партнеров за поддержку Украины и энергетического сектора в эти сложные времена. Мы продолжаем восстанавливать и ремонтировать поврежденное врагом оборудование и, благодаря помощи партнеров, возвращаем свет и тепло в дома миллионов украинских семей
Как известно, Австралия анонсировала дополнительный вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в конце 2024 года. Таким образом, общий вклад Австралии в Фонд составил около 18 миллионов евро.
Справочно
Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.
Напоминаем
25 февраля Президент Украины сообщил о новых пакетах помощи от Великобритании, Норвегии, Испании и других стран на миллиарды долларов. В частности, это ему пообещали партнеры 24 февраля на саммите поддержки Украины. Сообщалось, что партнеры не только готовы продолжать поддержку, но и увеличивать, чтобы быстрее достичь справедливого мира, который гарантирует, что агрессия не повторится.
Кроме того, 4 берег премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности рассмотреть участие в миротворческих операциях в Украине.