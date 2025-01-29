Великобритания назначила Алекса Собела торговым представителем в Украине

Великобритания назначила Алекса Собела посланником по вопросам торговли с Украиной, который сосредоточиться на поиске торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса. Об этом сообщает посольство Британии в Украине, передает УНН.

Детали

Как сообщает посольство, парламентарий Алекс Собел назначен посланником по вопросам торговли с Украиной. Он должен сосредоточиться на поиске торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса и продвижении Великобритании как лучшего места для инвестиций.

Соединенное Королевство только что подписало историческое Соглашение о 100-летнем партнерстве с Украиной, где торговля является ключевым элементом. Я с нетерпением жду возможности поработать над достижением результатов как для Великобритании, так и Украины