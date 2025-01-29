Великобритания назначила Алекса Собела торговым представителем в Украине
Киев • УНН
Алекс Собел стал новым посланником Великобритании по вопросам торговли с Украиной. Он будет заниматься поиском торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса.
Великобритания назначила Алекса Собела посланником по вопросам торговли с Украиной, который сосредоточиться на поиске торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса. Об этом сообщает посольство Британии в Украине, передает УНН.
Детали
Как сообщает посольство, парламентарий Алекс Собел назначен посланником по вопросам торговли с Украиной. Он должен сосредоточиться на поиске торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса и продвижении Великобритании как лучшего места для инвестиций.
Соединенное Королевство только что подписало историческое Соглашение о 100-летнем партнерстве с Украиной, где торговля является ключевым элементом. Я с нетерпением жду возможности поработать над достижением результатов как для Великобритании, так и Украины
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.
Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем сотрудничестве16.01.25, 14:58 • 28814 просмотров