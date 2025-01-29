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Великобритания назначила Алекса Собела торговым представителем в Украине

Великобритания назначила Алекса Собела торговым представителем в Украине

Киев  •  УНН

 • 1704 просмотра

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Алекс Собел стал новым посланником Великобритании по вопросам торговли с Украиной. Он будет заниматься поиском торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса.

Великобритания назначила Алекса Собела посланником по вопросам торговли с Украиной, который сосредоточиться на поиске торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса. Об этом сообщает посольство Британии в Украине, передает УНН.

Детали

Как сообщает посольство, парламентарий Алекс Собел назначен посланником по вопросам торговли с Украиной. Он должен сосредоточиться на поиске торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса и продвижении Великобритании как лучшего места для инвестиций.

Соединенное Королевство только что подписало историческое Соглашение о 100-летнем партнерстве с Украиной, где торговля является ключевым элементом. Я с нетерпением жду возможности поработать над достижением результатов как для Великобритании, так и Украины

- сказал Собел.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.

Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем сотрудничестве16.01.25, 14:58 • 28814 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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