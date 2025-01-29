Велика Британія призначила Алекса Собела торговим представником в Україні
Київ • УНН
Алекс Собел став новим посланцем Великої Британії з питань торгівлі з Україною. Він займатиметься пошуком торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу.
Велика Британія призначила Алекса Собела посланцем з питань торгівлі з Україною, який зосередитися на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу. Про це повідомляє посольство Британії в Україні, передає УНН.
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Як повідомляє посольство, парламентар Алекс Собел призначений посланцем з питань торгівлі з Україною. Він має зосередитися на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Великої Британії як найкращого місця для інвестицій.
Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство з Україною, де торгівля є ключовим елементом. Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати над досягненням результатів як для Великої Британії, так і України
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