Велика Британія призначила Алекса Собела торговим представником в Україні

Велика Британія призначила Алекса Собела посланцем з питань торгівлі з Україною, який зосередитися на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу. Про це повідомляє посольство Британії в Україні, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє посольство, парламентар Алекс Собел призначений посланцем з питань торгівлі з Україною. Він має зосередитися на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Великої Британії як найкращого місця для інвестицій.

Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство з Україною, де торгівля є ключовим елементом. Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати над досягненням результатів як для Великої Британії, так і України - сказав Собел.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 січня у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

Україна та Велика Британія підписали угоду про сторічну співпрацю