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Большую приватизацию разблокируют с 1 мая

Большую приватизацию разблокируют с 1 мая

Киев  •  УНН

 • 19537 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Закон № 1365-ІХ о разблокировании большой приватизации - путем проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина вступает в силу в субботу, 1 мая. Он опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 30 апреля, передает УНН.

Детали

Речь идет о законе "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" по восстановлению проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации" № 1365-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, то есть, 1 мая.

"Этот закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года", - отметили ранее в ОП.

Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший наивысшую цену и взявший на себя обязательства выполнить условия продажи.

"Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и роста благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций", - отметил Глава государства.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Контекст

Деньгами от реализации государственных объектов хотят "наполнить" Бюджет-2021. Запланированная продажа крупных государственных предприятий, по оценке правительства, должна дать возможность увеличить поступления в бюджет до 12 млрд грн.

При этом дефицит Бюджета-2021 предусмотрен на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн. В экспертных кругах отмечали, что большой дефицит означает, что его надо покрывать или заимствованиями, или эмиссией, или приватизацией. Но приватизация, которая является нерегулярными доходами, вряд ли способна покрыть хотя бы десятую часть этого дефицита.

Между тем, приватизация в первом квартале уже провалена. Согласно анализу Счетной палаты, государственный бюджет уже недополучил 2,7 млрд грн от приватизации государственного имущества. План не выполнен на 83%. По данным СП, от приватизации государственного имущества по итогам первого квартала в бюджет поступило 530 млн грн.

Что было ранее

На время карантина продажу объектов большой приватизации запретили законом - якобы из-за невозможности достаточно заработать на продаже.

В декабре 2020 года правительство предложило Верховной Раде разблокировать большую приватизацию в 2021 году. Правительство предложило ВР снять ограничения на продажу ряда объектов - это 5 теплоэлектроцентралей, три облэнерго, преприятие "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент отель".

Пилотным проектом большой приватизации в 2020 году стал отель "Днепр". Его продали за 1,1 млрд грн.

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