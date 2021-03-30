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Рада розблокувала велику приватизацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроект № 4543 щодо приватизації об’єктів великої приватизації. Відповідне рішення підтримали 257 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Деталі

Проект закону пропонує виключити з Закону пункт, згідно з яким тимчасово, на період карантину та обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу, існує заборона на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.

Як йдеться у пояснювальній записці, документ спрямований на забезпечення проведення низки підготовчих, організаційних заходів та заходів, які передують проведенню безпосереднього продажу об’єктів великої приватизації на аукціонах, та проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.

Що було раніше

На час карантину продаж об’єктів великої приватизації був заборонений законом. Наразі цей закон чинний.

У грудні 2020 року уряд запропонував Верховній Раді розблокувати велику приватизацію у 2021 році. Уряд запропонував ВР зняти обмеження на продаж низки об’єктів — це 5 теплоелектроцентралей, три обленерго, підприємсто “Більшовик”, Одеський припортовий завод, Об’єднана гірнично-хімічна компанія, “Президент готель”.

Грошима від реалізації державних об’єктів хочуть “наповнити” Бюджет-2021. Запланований продаж великих державних підприємств, за оцінкою уряду, має дати змогу збільшити надходження до бюджету до 12 млрд грн.

При цьому дефіцит Бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн.

В експертних колах зазначали, що великий дефіцит означає, що його треба покривати або запозиченнями, або емісією, або приватизацією. Але приватизація, яка є нерегулярними доходами, навряд чи буде здатна покрити хоча б десяту частину цього дефіциту.

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