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Великобритания выделит странам-соседям Афганистана более 40 млн дол. на помощь с беженцами

Великобритания выделит странам-соседям Афганистана более 40 млн дол. на помощь с беженцами

Киев  •  УНН

 • 19354 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Великобритания объявила о выделении в 30 млн фунтов стерлингов (более 40 млн долл. США) соседним с Афганистаном странам для помощи с афганскими беженцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство Великобритании.

Детали

На сайте правительства Великобритании сообщили, что 10 млн фунтов стерлингов выделят Агентству ООН по делам беженцев. Еще 20 млн фунтов стерлингов для обеспечения людей всем необходимым предоставят странам, в которых фиксируют наибольшее количество беженцев.

Цитата

“Жизненно важно, чтобы мы помогли афганцам, которые бегут из страны, и не позволили кризису подорвать региональную стабильность. Вот почему эти спасательные средства столь важны. Они предоставят афганцам, которые бросили все, необходимое оборудование, убежище и элементарные средства гигиены. Эта помощь демонстрирует приверженность Великобритании выполнять свои гуманитарные обязательства и поддерживать те страны, которым больше всего нужна помощь с мигрантами”, — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Напомним

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Западные страны эвакуировали из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

Европейская комиссия призвала страны ЕС принять участие в эвакуации беженцев из Афганистана.

По подсчетам ООН, в ближайшие месяцы из Афганистана в Пакистан, Таджикистан, Иран, Узбекистан и Туркменистан выедут 500 000 беженцев.

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