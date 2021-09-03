Велика Британія виділить країнам-сусідам Афганістану понад 40 млн дол. на допомогу з біженцями

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На сайті уряду Великої Британії повідомили, що 10 млн фунтів стерлінгів виділять Агентству ООН у справах біженців. Ще 20 млн фунтів стерлінгів для забезпечення людей всім необхідним нададуть країнам, в яких фіксують найбільшу кількість біженців.

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“Життєво важливо, щоб ми допомогли афганцям, які втікають із країни, і не дали змогу кризі підірвати регіональну стабільність. Ось чому ці рятувальні засоби такі важливі. Вони нададуть афганцям, які кинули все, необхідне обладнання, притулок і елементарні засоби гігієни. Ця допомога демонструє прихильність Великої Британії виконувати свої гуманітарні зобов’язання і підтримувати ті країни, яким найбільше потрібна допомога з мігрантами”, — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Нагадаємо

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Західні країни евакуювали з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.

Європейська комісія закликала країни ЄС взяти участь в евакуації біженців з Афганістану.

За підрахунками ООН, найближчими місяцями з Афганістану в Пакистан, Таджикистан, Іран, Узбекистан і Туркменістан виїдуть 500 000 біженців.