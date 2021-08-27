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ООН очікує до кінця 2021 року ще пів мільйона біженців з Афганістану

ООН очікує до кінця 2021 року ще пів мільйона біженців з Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Агентство Організації Об'єднаних Націй у справах біженців заявляє, що до кінця року очікує ще близько 500 тисяч біженців з Афганістану. Про це заявила заступник верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс, передає УНН.

Цитата

"Ми готуємося приблизно до 500 тис. нових біженців в регіоні. Це за самого песимістичного сценарію... Хоча на даний момент ми не бачили великого відтоку афганців, ситуація всередині Афганістану розвивалася швидше, ніж будь-хто очікував", - заявила вона на брифінгу в Женеві.

Деталі

Клементс зазначає, що ситуація в Афганістані у зв'язку з захопленням талібів поки "залишається невизначеною і може швидко розвиватися".

В ООН прогнозують, що до кінця цього року ще 500 тисяч біженців можуть приєднатися до 2,2 млн зареєстрованих як біженці афганців, більшість з яких ховається в Пакистані та Ірані.

Клементс також заявила, що Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді провів переговори з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйен про фінансову підтримку плану агентства з надання притулку і догляду за людьми, які виїхали з Афганістану.

Додамо

Європейська комісія закликала країни ЄС прийняти участь в евакуації біженців з Афганістану у зв'язку з військовим конфліктом в країні. Там зазначили про загрозу життю афганським жінкам на території держави.

Нагадаємо

Ситуація в Афганістані залишається напруженою. Так, 26 серпня, в аеропорту Кабула сталась низка терактів,
в результаті яких загинуло 170 осіб.

Повідомлялося, що відповідальність за вибухи на себе взяла "Ісламська держава". Один з вибухів прогримів біля воріт аеропорту, другий - недалеко від готелю Baron, де зупинялися військовослужбовці і репортери з Великої Британії, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. "Талібан" засудив напад.

Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.

Контекст

15 серпня бойовики "Талібану" після 11-денного настання без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Тоді президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуювали і продовжують евакуювати своїх громадян і співробітників. "Талібан" визначив крайній термін для цього - до 31 серпня.

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