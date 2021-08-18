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В Еврокомиссии призвали страны ЕС принимать беженцев из Афганистана

В Еврокомиссии призвали страны ЕС принимать беженцев из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 20426 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Европейская комиссия призвала страны ЕС принять участие в эвакуации беженцев из Афганистана в связи с военным конфликтом в стране. Там подчеркнули об угрозе жизни афганским женщинам на территории государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Детали

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Еврокомиссия призывает страны ЕС увеличить квоты на перенаселение беженцев из Афганистана.

Цитата

“Ситуация в Афганистане небезопасна. Мы не можем принуждать людей вернуться туда. Я призываю страны ЕС расширить обязательства по расселению, повысить квоты на прием мигрантов, чтобы помочь тем, кто нуждается в международной защите”, — заявила Йоханссон.

Она отметила, что в особо опасной ситуации на данный момент находятся афганские женщины и дети. Она добавила, что с начала года около 120 тысяч афганцев бежали из сельских районов и провинциальные города и в провинцию Кабул. 80% людей, вынужденных бежать, - женщины и дети.

"Для меня очевидно, что афганские женщины и девушки находятся в особо опасной ситуации: приоритет переселения по сравнению с нерегулярными маршрутами также имеет четкое гендерное измерение", - добавила Йоханссон.

В Еврокомиссии, со своей стороны, пообещали помочь в координации между странами ЕС и оказать необходимую финансовую помощь.

Добавим

В Афганистане люди массово хотят покинуть страну из-за захвата страны боевиками группировки “Талибан”. В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы.

На данный момент в аэропорту “давка” людей из-за больших очередей желающих уехать из страны в связи с военной ситуацией. По данным СМИ, семнадцать человек пострадали в среду, 18 августа, в результате "давки" у ворот аэропорта в столице Афганистана - Кабуле.

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